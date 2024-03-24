Çin'in Doğalgaz Üretimi ve İthalatı Hızla Büyüyor

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi bu yılın ilk iki ayında hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre ülke Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 41,7 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Verilere göre Çin'in doğalgaz ithalatı da bu dönemde hızlı bir büyüme kaydetti.

NBS verileri, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,6 artışla toplam 22,1 milyon ton doğalgaz ithal edildiğini gösterdi.