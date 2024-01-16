Gaziantep'te 1500 Evde Doğalgaz Dönüşümüyle Hava Kirliliği Azaldı

Gaziantep'te hayata geçirilen "İklim Değişikliği ve Yeşil Şehirler" planı kapsamında dar gelirli ailelerin yaşadığı 1500 evin ısınma sisteminin kömürden doğalgaza dönüştürülmesiyle hava kirliliği azaldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan incelemelerde 23 mahallenin hava kirliliğinde yoğunluk tespit edildi. Bu mahallelerde kömürden doğalgaza geçişle kirliliğin azaltılabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği yapılarak çalışma hazırlandı.

Hane geliri düşük olup sosyal yardım alan ve evine tesisatı çektirmek için maddi imkanı olmayan 1500 ailenin konutuna doğal gaz tesisatı kuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Emel Kıraç, AA muhabirine, "İklim Değişikliği ve Yeşil Şehirler" eylem planı kapsamında kentin hava kirliliğini azaltmayı ve doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kıraç, hava kirliliği yoğun olan 23 mahalleden başlayıp doğal gaz kullanımını kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "İlk etapta 1500 hanenin doğal gaz dönüşüm projelerini belediye olarak biz hayata geçirdik. Buradaki projenin uygulanacağı konutları öncelikle dar gelirli haneler olmasına özen gösterdik. Vatandaşlarımız da abonelik işlemlerini yapıp doğal gazı kullanmaya başlıyor." dedi.

"Şehirdeki doğalgaz kullanımı arttı"

Projenin 1500 konut ile sonlandırıldığını aktaran Kıraç, şöyle konuştu:

"İlerleyen dönemde yeni fon ve kaynaklar bulunursa çalışmayı genişleteceğiz. Bu çalışmanın yapılmasındaki en büyük etken Gaziantep'in hava kalitesini iyileştirmekti. 2015'te bu projeye ilk başladığımızdan bu yana hem hava kalitemizde ciddi iyileştirmeler katettik hem de şehirdeki doğal gaz kullanım oranı yüzde 30'lardan il genelinde yüzde 60'lara çıktı. Bizim havasını kirli tespit ettiğimiz mahallelerde yüzde 90 seviyelerinde doğal gaz dönüşümüne ulaştık."

Kıraç, 1500 konutta yapılan uygulama sayesinde kent genelindeki hava kirliliğinin yüzde 30 civarında azaldığını, mahalle bazlı yapılacak çalışmalarla uygulamanın somut verilerini de ortaya çıkaracaklarını kaydetti.

Kullanıcılar da memnun

Türkmenler Mahallesi'nde evine doğal gaz tesisatı kurulan Cevdet Karakeçili, eşinin dizinden ameliyat olduğunu ve bu yüzden soba kovasını kendisinin hazırladığını, kendisi evde olmadığında ise eşinin sobayı yakamadığını anlattı.

Sobayı yakmak için komşulardan yardım talep ettiklerini dile getiren Karakeçili, "Bazen geliyorlar bazen gelmiyorlardı. Bizim eve doğal gaz çektirecek imkanımız da yoktu. Evimize misafir geliyor, torunlar, çocuklar da var, hepimiz bir odaya sıkışıyorduk. Bundan sonra evimizde rahat bir nefes alacağız inşallah." ifadelerine yer verdi.

Fatma Üçer de, önceden evinin bir odasının ısındığını, doğal gaz tesisatının gelmesiyle artık bütün odalarının ısınmasının sevincini yaşadığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.