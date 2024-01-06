Gümüşhacıköy Kaymakamlığı SYDV, 2023 yılında 3 bin 34 kişiye 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım yaptı
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2023 yılında şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi kişiye kömür, gıda, barınma, sağlık, eğitim ve doğalgaz tüketim desteği yardımı yaparak toplamda 28 milyon 775 bin 649 lira yardım sağladı. Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, 2024 yılında da yardımların devam edeceğini belirtti.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, 2023 yılında 3 bin 34 kişiye 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım yapıldı.
Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, 2023 yılında başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere eğitim, gıda, sağlık, engelli ile engelli yakını aylığı, 65 yaş aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımın yanı sıra ihtiyaç sahibi 3 bin 34 kişiye kömür, gıda, barınma, sağlık, eğitim, aile destek ve doğalgaz tüketim desteği yardımı yaptıklarını söyledi.
Toplam yardım tutarının 28 milyon 775 bin 646 lira olduğunu anlatan Büyükkaymakcı, 2024 yılı çalışmalarına başladıklarını, SYDV personelinin ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Büyükkaymakcı, ihtiyaç sahibi hiçbir ailenin zor durumda bırakılmayacağını, bu yıl da yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.