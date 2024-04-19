Doğal gaz zammı var mı? Mayıs ayında doğal gaza zam gelecek mi?

Mayıs ayında Doğal gaza zam gelecek mi ve elektrikte fiyat artışı olacak mı merak ediliyor. Doğal gaz ve elektrik faturalarına mayıs ayında herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. Doğal gaza zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

MAYIS AYINDA DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Doğal gaz ve elektrik faturalarına mayıs ayında herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. Bayraktar nisanda zam yapılmadığını hatırlatarak "Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor ama piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz." dedi.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?

Bakanı Bayraktar, katıldığı NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik ve doğal gazla ilgili merak edilen soruyu yanıtlayan Bayraktar mayıs ayında zam beklentilerinin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğal gazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz."

1 Mayıs'ta sona erecek aylık 25 metreküplük ücretsiz doğal gazla ilgili de konuşan Bayraktar "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz." dedi.