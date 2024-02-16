Konya'da Doğalgaz Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz sızıntısı sonucu gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman içerisinde doğalgaz hattının borularından sızan gazın kokusunu hisseden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler ilk olarak doğalgaz hattını kapattı. Apartman içerisine sızan gazdan ise 5 kişi etkilendi. Gazdan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. AFAD ekiplerinin apartman içerisindeki çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA