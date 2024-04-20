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Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge'de hayata geçirilen projeler hakkında sunum yaptı

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Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge'de hayata geçirilen projeler hakkında bölgede faaliyet gösteren firmalara sunum yaptı. Palancıoğlu, Serbest Bölge'nin daha cazip hale gelmesi için yatırımlara devam edeceklerini, doğalgaz, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı, kanalizasyon, atık su arıtma tesisinin büyümesi gibi çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge'de hayata geçirilen projeler hakkında bölgede faaliyet gösteren firmalara sunum yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Palancıoğlu, Serbest Bölge'nin daha cazip hale gelmesi için yatırımlara devam edeceklerini, doğalgaz, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı, kanalizasyon, atık su arıtma tesisinin büyümesi gibi çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Serbest Bölge'nin tüm yollarını açtıklarını, şu anda 300 bin metrekare alanda kilitli parke yol yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni peyzaj çalışması yapacağız. Arıtma tesisimiz bitti, trafolar bitti. Burada yapılacak büyük işleri bitirmiş olduk. 8 megavatlık GES kurduk, artık gelir de elde etmeye başladık. 45 bin metrekare kiralanabilir hangarlar yaptık. Gümrük giriş kapısını tamamen yeniledik, daha nitelikli ve işlevsel, Kayseri'ye yakışır hale getirdik. 40 civarında bitmiş veya üretime geçmek üzere olan firma var. Bu da Kayseri'ye büyük bir katma değer. Hem istihdam hem yatırım açısından çok büyük bir yatırım demek. Şu anda yeşil üretime geçiyoruz. Burayı yeşil serbest bölge yaparsak, çok daha iyi bir konuma gelecek. Kayseri Ticaret ve Sanayi odalarının başkanlarına, yönetim kurulu üyelerimize ve sanayicilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Palancıoğlu Kayseri Ekonomi Güncel Haberler

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