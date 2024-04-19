Elektriğe zam var mı? Mayıs ayında elektriğe zam gelecek mi?

Mayıs ayında elektriğe zam gelecek mi ve elektrikte fiyat artışı olacak mı merak ediliyor. Doğal gaz ve elektrik faturalarına mayıs ayında herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. Elektriğe zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

MAYIS AYINDA ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu. Ücretlendirmeyle ilgili "Piyasadaki durumlara göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullanan Bayraktar, 1 Mayıs'ta bitecek doğal gaz desteğiyle ilgili de tüm kesimleri kapsayan bir sürecin yerine imkanlar dahilinde maliyetleri karşılayabileceklerini söyledi.