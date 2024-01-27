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Ordu'da turizm imkanları artıyor

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle inşa edilen 5 yıldız konforundaki otel ve kayak tesislerine doğalgaz verilmeye başlandı.

Göreve geldikten sonra turizm imkanlarının artırılmasına yönelik Kabadüz-Çambaşı'nda yayla merkezini yenileyen, yeni kayak tesislerini ve turistik evlerini turizme kazandıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile inşa edilen 5 yıldız konforundaki otel ve kayak tesislerine doğalgaz verilmesine başlandı.

Bir dizi programa katılmak için Kabadüz ilçesini ziyaret eden Başkan Güler, son dönemde Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla bölgesinde kış turizminde iddialı bir konuma gelen Çambaşı Yaylası'nda Yokuşdibi, Turnalık ve Çambaşı Yayla Merkezi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Buradan kayak tesislerini ve inşaatı biterek turizme hizmet vermeye başlayan 5 yıldız konforundaki otele doğalgaz verilmesine yönelik açılışa katılan Başkan Güler, en mutlu günlerden birini yaşadığını söyledi. 2012 yılından bu yana Çambaşı Yaylası'nda otel inşaatının tartışıldığını, göreve geldikten sonra Ordulu iş adamlarını bir araya getirerek otelin inşaatına başlandığını aktaran Güler, "Bizim en büyük kazancımız, ortaklık kültürünün pekiştirilerek bu yatırımın gerçekleştirilmesi oldu. Bundan herkesin büyük rolü ve emeği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Güler, Çambaşı Kayak Tesisleri ve 5 yıldız konforundaki otelin doğalgaza kavuşturulmasında büyük desteklerini gördükleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'a teşekkür etti.

Başkan Güler'e teşekkür ettiler

Programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, 21 ortaklı Çambaşı Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayak Kulübü Başkanı Cem Şenocak da konuşmasında hem otelin yapılmasında hem de doğalgazın gelmesinde emeği bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler.

Doğalgaz yanmaya başladı

Protokol konuşmaların ardından sembolik olarak meşaleler yakıldı ve Çambaşı Kayak Merkezi ve otele doğalgaz hizmet verilmeye başlandı.

Törene, Ordu Valisi Muammer Erol, Kabadüz Kaymakamı Mehmet İlgen, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe belediye başkanları, BOTAŞ yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde ise protokol üyeleri kısa süre içerisinde açılışı yapılacak otelde incelemelerde bulundu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehmet Hilmi Güler Ordu Belediye Enerji Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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