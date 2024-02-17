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Antakya'da doğalgaz hattında patlama

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Antakya ilçesinde doğalgaz hattında meydana gelen patlamanın ardından sızan gaz cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Patlama sonrası doğalgaz hattında onarım çalışmaları yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde doğalgaz hattında meydana gelen patlamanın ardından sızan gaz, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Doğalgaz hattının geçtiği mahallede, Antakya'ya doğalgaz taşıyan hatta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından borudan sızan gaz, vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde boru hattından sızan gaz, tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Borudan sızan gazı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen doğalgaz firması yetkilileri doğalgaz boru hattının onarım ve bakım işlemine başladı. Yetkililer çalışma devam ederken vatandaşların; kombi, kazan ve yakıcı cihazların kapalı konumda olması konusunda uyarıda bulundu. Ekiplerin çalışmalarının ardından doğalgaz hattındaki arıza giderilerek doğal gaz akışı yeniden başladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antakya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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