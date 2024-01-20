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Tekirdağ Kapaklı'da doğalgaz faturaları yazarken düşen çalışan yaralandı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir çalışan, doğalgaz faturalarını yazarken dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Olay sonucunda yaralanan çalışan, vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı ve durumu iyi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir çalışan, doğalgaz faturalarını yazarken dengesini kaybetmesi sonucu merdivenlerden düşerek yaralandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Didem Sokak'ta buluna Hancı Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak G. doğalgaz faturalarını yazdığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

Vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı

Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Burak G'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı vatandaş çevredekilerin yardımıyla ambulansa kaldırılarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burak G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Tekirdağ Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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