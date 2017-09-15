Trump: Fed Başkanı Konusunda Karar Vermedim

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada Fed başkanı konusunda karar vermediğini dile getirdi.

Trump: Fed Başkanı Konusunda Karar Vermedim

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada Fed başkanı konusunda karar vermediğini dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com