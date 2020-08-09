Tekirdağ'da zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı
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Tekirdağ'da zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı
09.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:48

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aşağıkalamış Mahallesi'nde zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekipler, yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim birimlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yangın, uzun uğraşlar sonucu ekiplerce kontrol altına alındı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangında 100 dönüm zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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