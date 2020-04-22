Tarladaki taşları elleriyle toplayan köylüler, makine istiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tarladaki taşları elleriyle toplayan köylüler, makine istiyor - Haberler
Digor, Kars, Güncel

Tarladaki taşları elleriyle toplayan köylüler, makine istiyor

KARS'ın Digor ilçesine bağlı köylerde vatandaşlar, tarlalarındaki taşları elleriyle topluyor.

22.04.2020 08:38 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:38
Tarladaki taşları elleriyle toplayan köylüler, makine istiyor

KARS'ın Digor ilçesine bağlı köylerde vatandaşlar, tarlalarındaki taşları elleriyle topluyor. İlçede bulunan bir taş toplama makinesinin yetersiz olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, yeni makine talebinde bulundu.

Digor ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda ekim çalışmasına başlayan köylüler, bir taraftan da taş topluyor. İlçede 2016 yılında uygulanan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) projesi kapsamında alınan bir taş toplama makinesinin yetersiz olması sebebiyle vatandaşlar, arazideki taşları elleriyle toplamak zorunda kalıyor. Yüksek oranda verim kaybına sebep olan tarladaki taşlar tarım makinelerine de zarar veriyor. Verim kaybı ve zarara sebep olan taşları elleriyle toplayan vatandaşlar yükledikleri traktör römorkuyla uygun bir alana götürerek boşaltıyor. 

Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, daha önce oda olarak bir taş toplama makinesi aldıklarını, ama bu makineyi küçük traktörlerin çekemediğini söyleyerek, "DAP'a daha önce bir proje sunmuştuk o proje şu anda bekliyor. Bu taş yığını içindeki tarlalar nasıl biçilecek. Biçerle biçme şansları yoktur. Ancak elle yolunabilir. Onun için devlet büyüklerimizden çiftçilerimize birkaç adet taş toplama makinesi, taş kırma makinesi göndermesini istiyoruz. Özellikle daha önceden uygulanan ÇATAK projesi vardı. ÇATAK projesini şu an uygulasaydılar iyi olurdu. ÇATAK projesi 2016 yılına kadar devam etti ve aynı yıl kesildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ÇATAK projesinin Digor ilçesinde ve Kars'ın tamamına uygulanması noktasında yardımcı olunmasını talep eden Hagi, "Şu anda tarlalarımızın çoğu taşlı. Şu anda birçok arazimiz boşta kalıyor. Tarım Bakanı boşta kalan arazilerin değerlendireceği açıklaması yapmıştı. Biz burada bu taşlı tarlalarla nasıl değerlendirelim. Burada bu imkanlar kolay olsa gençlerimizde gidip inşaatlarda çalışmaz. Hepsi kendi arazisinde çalışır. Şu anda bu kişiler bu tarlayı 10 saatte ancak temizleyebilir. İmkan oldu mu anında temizler ve her sene ekip biçer, randıman da alır. Çünkü bizim üretime ihtiyacımız var. Ülkemiz için üretim, üretim, üretim diyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar Haberler
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Özkoç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Demet Akalın Muazzez Abacı
Spor Ergin Ataman Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan 23 Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Tarladaki taşları elleriyle toplayan köylüler, makine istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:23:10. #1.14#
title