Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenler, soykırımın 25. yılında Kartal'da düzenlenen törenle anıldı.

Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenler, soykırımın 25. yılında Kartal'da düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde Srebrenitsa Soykırımı Anıtına karanfiller bırakıldı.

11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa'yı işgal ederek 8 binin üzerinde insanı katledişinin 25'inci yılı dolayısıyla Kartal'da bir anma programı düzenlendi. Anma programı, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesinin birlikteliğiyle hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katılım gösterdiği ve Kartal Meydanı'ndaki düzenlenen programda, Srebrenitsa Soykırımı Anıtı'na karanfiller bırakıldı. Ayrıca Türkiye'deki Boşnak kökenli sivil toplum kuruluşları adına bir bildiri okundu.

Programda konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Şu yanımda görmüş olduğunuz katliamın ardından yapılan anıtı geçtiğimiz yıllarda benden önce belediye başkanlığı yapan sevgili Altınok başkanımızla beraber yapmıştık. Ben de belediye başkan yardımcısıydım. O süreçten itibaren her yıl düzenli olarak burada bu anma törenini gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda dostlarla birlikteyiz. Fakat önceki yıllarda binlerce Boşnak kardeşimizle burada bu anmayı gerçekleştirdik. Bir amacımız vardı hem buna dikkat çekebilmek, hem bir daha böyle büyük acıların yaşanmaması için bunların unutturulmamasını sağlamak, yeni nesillere bunları aktarmaktı amacımız. Keza Kartal'da Pendik'te yakın çevremizde birçok Boşnak dostumuz var. Balkan ve Rumeli camiası var bu sürece sahip çıkan. İstanbul Ticaret Odası başkanımız da seslendirdi, birçok katliam var geçtiğimiz yıllardan. Bu en önde olanı en göz önünde olanı, en can acıtanı. Ben bir daha böyle katliamların yaşanmaması için göstermiş olduğunuz duyarlılığa çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA