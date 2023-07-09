Bu sene 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu, Bakırköy'de gerçekleştirildi. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Srebrenica'da, 1995 yılında öldürülen 8 bin 372 Boşnak vatandaş için, 8 bin 372 metrelik anma koşusu bu tür katliamların bir daha yaşanmaması ve 'unutma unutturma' sloganıyla düzenlendi.

SPOR Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı anmak için koştular

Abdullah Köklü: Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız

Enisa Komar: 8 bin 372 masum insanın kanı hala orada

Branislav Karacic: Acıyı hafifletecek hiçbir söz yok

Cavit Ganiç: İnsanlık adına işlenmiş bütün suçların tamamına karşı duruş olarak koşumuzu düzenliyoruz

Sedat Ziyade: Tekrarının önüne geçebilmek için unutmamamız gerekiyor

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - Bu sene 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu, Bakırköy'de gerçekleştirildi.

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Srebrenica'da, 1995 yılında öldürülen 8 bin 372 Boşnak vatandaş için, 8 bin 372 metrelik anma koşusu bu tür katliamların bir daha yaşanmaması ve 'unutma unutturma' sloganıyla düzenlendi. Yeşilköy Balıkçılar Barınağı'ndan start alan anma koşusu yine aynı yerde sona erdi. Katılımcılara hazırlanan özel madalyalar takdim edildi.

Düzenlenen anma koşuna; Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcıları Cavit Ganiç ile Mutlu Aydın Güneşli, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar, Karadağ İstanbul Konsolosu Branislav Karacic, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Fuat Çimen, Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı Ayla Erdim, Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu ile çok sayıda sporcu katıldı.

ABDULLAH KÖKLÜ: BOSNALI KARDEŞLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ

Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Bonsa Hersek'in çok önemli bir yer olduğunu ifade ederek, "Orada kardeşlerimiz var Osmanlı Devleti'nden beri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de devam eden o kardeşliğimiz, birlikteliğimiz asla hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Katliamın yıldönümünde anmak için buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu katliamın da bir daha meydana gelmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ENİSA KOMAR: 8 BİN 372 MASUM İNSANIN KANI HALA ORADA

Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar, soykırımın ardından 28 yıl geçtiğini ifade ederek, "Srebrenica tarihinde en kanlı soykırımdır. 11 Temmuz 1995 yılında öldürülen 8 bin 372 masum insanın kanı hala orada. Soykırımda öldürülenlerden hala kemikleri bulunamayanlar var. Hala onları arıyoruz" diye konuştu.

BRANİSLAV KARACİC: ACIYI HAFİFLETECEK HİÇBİR SÖZ YOK

Karadağ İstanbul Konsolosu Branislav Karacic, aynı acıyı yaşadıklarını dile getirerek, "11 Temmuz aslında tarihe siyah harflerle yazılan bir tarihimiz. Masum kişilerin yaşamına son verildi. Acıyı hafifletecek hiçbir söz yok ama üstümüze düşen böyle bir soykırımın tekrar olmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

CAVİT GANİÇ: İNSANLIK ADINA İŞLENMİŞ BÜTÜN SUÇLARIN TAMAMINA KARŞI DURUŞ OLARAK KOŞUMUZU DÜZENLİYORUZ

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcılsi Cavit Ganiç, " Bu sene koşunun 3'üncüsünü düzenledik. 1995 yılında Srebrenica'da en az 8 bin 372 kişinin bir hafta içerisinde oradaki fabrika binalarında ve hangarlarda katledilmesi ve sonrasında 2007 yılında bunun soykırım olarak kabul edilmesi ancak orada yaşanan soykırım sadece Srebrenica'da sınırlı değil. Oradaki katliamlar ve soykırım 1992-95 yılları arasında yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybetmesi sonucuyla karşı karşıya kaldık. Soykırıma uğrayan her bir soydaşımıza, vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu koşunun amacı bir daha hiçbir yerde soykırımım yaşanmaması ve bir daha bununla ilgili anma etkinliği düzenlenmesin. Bu tabii soykırımların tekrarlanmaması ve son olması için bu etkinliği yapıyoruz. Bu organizasyonun asıl bileşenleri Balkan camiası, insanlık adına kalbinde bir his taşıyan herkes. Çünkü orada insanlı katledildi, sadece Boşnaklar katledilmedi. İnsanlık adına işlenmiş bütün suçların tamamına karşı duruş olarak koşumuzu düzenliyoruz" dedi.

SEDAT ZİYADE: TEKRARININ ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade "Bu sene 3'üncü Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nu düzenledik. Katliam değil soykırım diyoruz. Çünkü soykırım dünya tarihi içerisindeki en ağır suç. Bizim hedefimiz unutmak değil. Unutunca tekrarlandığını gördük ve unuttuğumuz için de 28 yıl evvelki Srebrenica Soykırımı tekrarlandı. Bunun tekrarının önüne geçebilmek için unutmamamız gerekiyor. Unutmamak için de bu tarz aktiviteler ile yukarıya taşımak gerekiyor" ifadelerini kullandı.