Almanya, Bosna Hersek'in AB üyeliği yolunda destek veriyor

Almanya'nın Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Manuel Sarrazin, Bosna Hersek'i Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklediklerini söyledi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Sarrazin'i kabul etti ve Almanya'nın ülkeye verdiği desteği önemsediklerini belirtti. Sarrazin ise, AB üyeliği yolunda 14 temel önceliğin uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı.