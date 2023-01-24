Üye Girişi
Haberi Paylaş

NOVİ PAZAR - Sırbistan'da yeni yağış dalgasına kum torbalarıyla tedbir alındı

Güncel Haberler

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da yeni yağış uyarısı yapıldı.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da yeni yağış uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz haftadan bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sellerle mücadele eden bölgede yeni yağış dalgasına karşı önlem alındı. Vatandaşlar kum torbaları hazırlarken, iş makineleri de nehir yataklarını temizledi.

Kaynak: AA / Anel Grbovic - Güncel

Sırbistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title