NOVİ PAZAR - Sırbistan'da yeni yağış dalgasına kum torbalarıyla tedbir alındı Güncel Haberler Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da yeni yağış uyarısı yapıldı. Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da yeni yağış uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz haftadan bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sellerle mücadele eden bölgede yeni yağış dalgasına karşı önlem alındı. Vatandaşlar kum torbaları hazırlarken, iş makineleri de nehir yataklarını temizledi. Güncel Kaynak: AA / Anel Grbovic Sırbistan Güncel Haberler

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