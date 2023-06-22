Tanıtım videosunda bomba Icardi detayı! Dzeko Türkçe şarkı söyledi

Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Tanıtım videosunda Dzeko, Hande Yener'in, "Beni sev" şarkısını seslendirdi. Dzeko'nun o anları kısa sürede gündem oldu.

Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Tanıtım videosunda Dzeko'nun Türkçe şarkı söylemesi kısa sürede gündem oldu.

"BENİ SEV" ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Tecrübeli yıldız, tanıtım videosunda Hande Yener'in "Beni sev" şarkısını seslendirdi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sarılacivertliler, Edin Dzeko'yu video ile duyurdu. Videoda konuşan Dzeko taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.