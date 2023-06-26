Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da Boşnak Partisi Genel Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da Boşnak Partisi Genel Başkanı ile Görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Karadağ'da Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü. Bakanlık açıklamasında, Boşnak Partisi'nin tarihi seçim başarısından dolayı tebrik edildiği ve Karadağlı Boşnak kardeşlerin destekleneceği vurgulandı.

p>Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Karadağ'da Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız, Boşnak Partisi'ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Başbakan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Karadağ Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title