Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da Boşnak Partisi Genel Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Karadağ'da Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü. Bakanlık açıklamasında, Boşnak Partisi'nin tarihi seçim başarısından dolayı tebrik edildiği ve Karadağlı Boşnak kardeşlerin destekleneceği vurgulandı.