Bosna-Hersek'te yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla camilere akın ederek bayram namazını kıldı. Bosna-Hersek'te yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutladı. Başkent Saraybosna'da birçok kişi bayram namazı kılmak için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne akın etti. Dualar edip sevdikleriyle bayramlaşan Müslümanlar, ibadetlerini gerçekleştirmenin sevincini yaşadı. Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram hutbesini Husein Efendi Kavazovic okudu. Bosna-Hersek, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan'daki Boşnak Müslümanların bayramını tebrik eden Kavazovic, 'Nerede yaşıyor olursanız olun, yakınlarınızla, komşularınızla ve arkadaşlarınızla barış ve dostluk içerisinde yaşayın. Farklılıklarınızın sizi birbirinizden ve insanlıktan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Tüm insanları ailelerimizi güçlendirmeye, çocuklarımızı terbiye etmeye ve toplumumuzu inşa etmeye davet ediyorum. Alemlerin Rabbi Allah'a dünyadaki zorlukları kolaylaştırması, kalplerimizi birbirine bağlaması ve ahiret gününde bizlere merhamet etmesi için dua edelim. Bayramınız mübarek olsun' dedi. Depremzede çocuklar için yardım toplandı Bosna-Hersek İslam Birliği organizasyonu öncülüğünde Bosna-Hersek ve Avrupa'da yaşayan Boşnak azınlıklara ait tüm camilerde bayram namazından sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk ve Suriyeli çocuklar için yardım toplandı.

- Bosna-Hersek'te bayram namazı kılındı

SARAYBOSNA - Bosna-Hersek'te yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla camilere akın ederek bayram namazını kıldı.

Bosna-Hersek'te yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutladı. Başkent Saraybosna'da birçok kişi bayram namazı kılmak için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne akın etti. Dualar edip sevdikleriyle bayramlaşan Müslümanlar, ibadetlerini gerçekleştirmenin sevincini yaşadı. Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram hutbesini Husein Efendi Kavazovic okudu.

Bosna-Hersek, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan'daki Boşnak Müslümanların bayramını tebrik eden Kavazovic, "Nerede yaşıyor olursanız olun, yakınlarınızla, komşularınızla ve arkadaşlarınızla barış ve dostluk içerisinde yaşayın. Farklılıklarınızın sizi birbirinizden ve insanlıktan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Tüm insanları ailelerimizi güçlendirmeye, çocuklarımızı terbiye etmeye ve toplumumuzu inşa etmeye davet ediyorum. Alemlerin Rabbi Allah'a dünyadaki zorlukları kolaylaştırması, kalplerimizi birbirine bağlaması ve ahiret gününde bizlere merhamet etmesi için dua edelim. Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Depremzede çocuklar için yardım toplandı

Bosna-Hersek İslam Birliği organizasyonu öncülüğünde Bosna-Hersek ve Avrupa'da yaşayan Boşnak azınlıklara ait tüm camilerde bayram namazından sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk ve Suriyeli çocuklar için yardım toplandı.