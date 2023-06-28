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MKE Ankaragücü, Riad Bajic'i kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Riad Bajic'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor'da oynayan forvet Riad Bajic'i transfer etti. Kulüp, Boşnak futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Giresunspor'da 34 maça çıkan Bajic, 14 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geride kalan sezonda Bitexen Giresunspor'da oynayan forvet Riad Bajic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Boşnak futbolcu Bajic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törene Yönetim Kurulu Üyesi Levent Onuk katıldı.

Geçen yıl Giresun temsilcisiyle ligde 34 maça çıkan Boşnak futbolcu, 14 gol attı, 2 asist yaptı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

MKE Ankaragücü Giresunspor Spor Haberler

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