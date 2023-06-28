MKE Ankaragücü, Riad Bajic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor'da oynayan forvet Riad Bajic'i transfer etti. Kulüp, Boşnak futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Giresunspor'da 34 maça çıkan Bajic, 14 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geride kalan sezonda Bitexen Giresunspor'da oynayan forvet Riad Bajic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Boşnak futbolcu Bajic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törene Yönetim Kurulu Üyesi Levent Onuk katıldı.

Geçen yıl Giresun temsilcisiyle ligde 34 maça çıkan Boşnak futbolcu, 14 gol attı, 2 asist yaptı.