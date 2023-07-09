Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu Düzenlendi

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Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Bu sene 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu, Bakırköy'de gerçekleştirildi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade "Bu sene 3'üncü Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nu düzenledik. Katliam değil soykırım diyoruz. Çünkü soykırım dünya tarihi içerisindeki en ağır suç. Bizim hedefimiz unutmak değil. Unutunca tekrarlandığını gördük ve unuttuğumuz için de 28 yıl evvelki Srebrenica Soykırımı tekrarlandı. Bunun tekrarının önüne geçebilmek için unutmamamız gerekiyor. Unutmamak için de bu tarz aktiviteler ile yukarıya taşımak gerekiyor" ifadelerini kullandı.