Attığı gol kadar söyledikleri de çok konuşulacak! Amir'den G.Saray maçı sonrası iddialı sözler

Galatasaray'a gol atan Hadziahmetovic derbi sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımının ikinci golünü kaydeden Boşnak futbolcu, "Gol attığım için mutluyum. 3 puan için daha da mutluyum. Sonuç kendiliğinden geldi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Dev derbiden sonra siyah-beyazlılarda ikinci golün sahibi Amir Hadziahmetovic önemli açıklamalarda bulundu.

"EN ÜST SIRADA BİTİRECEĞİZ"

Gol için çok mutlu olduğunu söyleyen Amir, "Gol attığım için mutluyum. 3 puan için daha da mutluyum. Sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edip olabildiğimiz en üst sırada ligi bitireceğiz." dedi.

"SKOR GELDİ"

Maç başında baskı yediklerini söyleyen Boşnak orta saha, "Rakibimiz baskı altına aldı maçın başında. Bu anlarda sakin kaldık. Hata yaptıktan sonra sakinliğimizi kaybetmedik. 30-35'ten sonra kontrolü aldık ve skor geldi." diyerek sözlerini noktaladı.