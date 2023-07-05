Srebrenitsa şehitleri Bağcılar'da anıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen 8 bin 372 Boşnak, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Programa, Srebrenitsalı kadınlar ve gaziler katılırken soykırımı anlatan 'Bir Annenin Eşarbı' sergisinin de açılışı yapıldı.

Srebrenitsa şehitleri Bağcılar'da düzenlenen programla anıldı

İSTANBUL - Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen 8 bin 372 Boşnak, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Programa, Srebrenitsalı kadınlar ve gaziler katılırken soykırımı anlatan "Bir Annenin Eşarbı" sergisinin de açılışı yapıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan ve 8 bin 372 Boşnak'ın yaşamını yitirdiği soykırımın 28. yılında Bağcılar Belediyesi tarafından bir anma programı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar ve soykırımda yakınlarını kaybeden kadınlar ve gaziler katıldı. Soykırımı anlatan "Bir Annenin Eşarbı" sergisinin açılışı ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin ulusal marşının okunmasıyla devam etti. Dua edilmesinin ardından soykırım ile ilgili hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı. Program, hediye takdiminin ardından sona erdi.

"Çok acı olan bu olayın gündemde tutulması adına bir araya gelmiş bulunmaktayız"

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün bir araya geliş sebebimiz, 28. yıl dönümünde Srebrenitsa Katliamı'nı anmadır. Çok acı olayın gündemde tutulması adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tarihin belki de en acı verici bir olayının yaşandığı katliamın bugün 28. yılını anmış olacağız. Annelerimizi ağırlıyoruz, onları davet ettik. Yaklaşık 20'ye yakın annemiz, 50'ye yakın da gazimiz burada. Dün gazilerimizle buluşmuştuk, bugün de annelerimiz ile buluştuk" diye konuştu.

"Aliya İzzetbegoviç'in ifade ettiği gibi 'Unutulan soykırımlar tekrarlanır"

Büyük acılardan ders çıkarmak gerektiğini söyleyen Özdemir, "Avrupa'nın ortasında, herkesin gözü önünde büyük bir acıyı yaşatanları lanetliyoruz. Bu büyük acılardan ders çıkarmak da mutlaka gerekiyor. Aliya İzzetbegoviç'in ifade ettiği gibi 'Unutulan soykırımlar tekrarlanır'. Biz de unutmadığımızı, unutmayacağımızı, Annelerimizin mücadele gösterdiğini ve bunun Avrupa'nın en önemli mahkemelerinde sonuç bulduğunu çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bölge ile ilgili ne kadar büyük bir mücadele verdiğini çok iyi biliyoruz. TİKA'nın yapmış olduğu çok büyük hizmetlerin farkındayız" dedi.

"Soykırımdan 28 yıl geçmesine rağmen biz hala birçok kaybettiğimiz yakınımızın naaşlarını bulamadık"

Sergi açılışında konuşan Srebrenitsa annesi Murine Subasic," Yaşadıklarımız, birkaç cümle ile anlatılamaz. Burada olan tüm Srebrenitsa anneleri olarak her birimiz yakınlarını kaybetti. Soykırımdan 28 yıl sonra biz hala hak ve adalet için mücadele vermeye devam ediyoruz. Soykırımdan 28 yıl geçmesine rağmen biz hala birçok kaybettiğimiz yakınımızın naaşlarını bulamadık. Savaş suçlularının birçoğu hala serbest dolaşıyor. Bütün bu acıların, vahşetin yaşanmasına rağmen Bosna Hersek içinde yer alan Sırp Cumhuriyeti'nde yapılan soykırım inkar ediliyor. Yalanlarla besleniyorlar ve bizim yaşadığımız acı küçümseniyor. Bizim yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halkına teşekkür etmek istiyorum. Sizin desteğiniz ve bize sahip çıkmanız çok önemli" ifadelerini kullandı.