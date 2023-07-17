Bosna Hersek'teki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilerek katledilen Srebrenitsalı 6 Boşnak genç için anma töreni gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilerek katledilen Srebrenitsalı 6 Boşnak genç için anma töreni gerçekleştirildi.

Başkent Saraybosna'nın doğusunda bulunan Trnovo'da 6 gencin öldürüldüğü ormanlık alanda, katliamın 28. yılında düzenlenen anma törenine, savaş mağdurları derneklerinin temsilcileriyle kurşuna dizilen gençlerin yakınları katıldı.

Katledilen Sidik Salkic'in kız kardeşi Berizeta Pitarevic, kardeşinin öldürüldüğü anların bulunduğu videodan onu tanıyabildiğini ancak kayıtları annesine izletemediğini söyledi. Aradan geçen yıla karşın acılarının dinmediğini vurgulayan Pitarevic, her geçen günün kendileri için zor olduğunu dile getirdi.

Öldürülen en küçük kurban olan Azmir Alispahic'in yeğeni Erna Klancevic ise soykırımın inkar edildiğini ve bunu kabul edemediklerini belirterek, "Soykırımın olduğunu kabul etmeleri için bunlardan daha fazla başımıza ne gelmesi gerekiyor?" dedi.

Sırpların katlettiği Jusa Delic'in eşi Vahida Delic, bugüne kadar olayın olduğu yerde bir anıt dahi bulunmadığını ve bunun da kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Trnovo'da neler yaşandı?

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Temmuz 1995'te Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en yaşlısı ise 36 yaşındaydı.

Katliamın görüntüleri, o dönemde dünya basınına da yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından Sırp birliğinin komutanı Slobodan Medic, 20 yıl, birliğin mensupları Pero Petrasevic 13 yıl, Aleksandar Medic 5 yıl hapis cezası almıştı.