Devreye Dzeko girdi! Fenerbahçe, Rade Krunic'e kavuşuyor

Yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer listesinin en başında olan Rade Krunic için Edin Dzeko devreye girdi. Boşnak golcü, yıldız oyuncuyu ikna etmek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan Rade Krunic için Edin Dzeko devreye girdi. Dzeko, Krunic'i Fenerbahçe'ye gelmesi için telefonla arayıp bir görüşme gerçeklerştiridi. 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

DZEKO ARADI: FENERBAHÇE'YE GEL

Fanatik'te yer alan habere göre; Bosnalı golcü, vatandaşı Krunic'i aradı ve Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı. Fakat Milan, oyuncunun 10 milyon euronun üzerinden bir bonservis bedeline satmak konusunda inat ediyor. Sarı-lacivertlilerin şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığı kaydedildi.