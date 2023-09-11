TİKA, Sırbistan'daki Meslek Liselerine Donanım Desteği Sağladı

TİKA, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'daki 2 meslek lisesine donanım desteği sağladı. Otelcilik ve Turizm Lisesi'ne aşçılık bölümüne donanım sağlanırken, Ekonomi ve Ticaret Lisesi'ne kuaför salonu desteği verildi.

NOVİ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'daki 2 meslek lisesine donanım desteği sağladı.

Novi Pazar'daki Otelcilik ve Turizm Lisesi'ndeki aşçılık bölümüne donanım ile Ekonomi ve Ticaret Lisesi'ne kuaför salonu desteği sağlayan TİKA heyeti, 2 liseyi de ziyaret etti.

TİKA Sırbistan Koordinatörü Mehmet Mete Anaç, TİKA'nın Sırbistan'da 350'den fazla projeyi hayata geçirdiğini, eğitime büyük önem verdiğini söyledi.

Donanım desteği sağlanan liselerin öğrencilerine daha kaliteli ders ortamı sunacağını belirten Anaç, gelişmiş donanım sayesinde öğrencilerin teorinin yanı sıra pratik alanda da deneyim kazanacağını ifade etti.

Otelcilik ve Turizm Lisesi'nden Esad Lotinac, TİKA'nın aşçılık bölümüne elektrikli ızgara, elektrikli fırın, fritöz, buzdolabı, ekmek kızartma makinesi, çalışma masası, servis arabası, kahve makinesi, kahve öğütücü ve sandalye yardımında bulunduğunu aktararak, "Şimdi her şeyimiz var. Öğrencilerimize müfredatta yer alan tüm mutfak uygulamalarını gösterebileceğiz." dedi.

Ekonomi ve Ticaret Lisesi'nden Ajsela Semsovic de kuaför sandalyesi, saç kesme ve bakım araçları ile çamaşır makinesi yardımı yapıldığını ifade ederek, "Bizim için donanım öncelikli. Manikür için de öğrencileri doğru yönlendirecek son derece iyi bir donanım desteği aldık. Bu yardımların bizim için anlamı büyük." diye konuştu.

Liselere yapılan ziyarete Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile Novi Pazar Belediyesi ve Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) temsilcileri de katıldı.