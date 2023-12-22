Novi Pazar'da Türkçe Şiir Gecesi düzenlendi

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Türkçe öğrenen öğrenciler "Türkçe Şiir Gecesi" düzenledi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Novi Pazar Belediyesi Türk Kültür Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen Türkçe kurslarına katılan öğrencilerin düzenlediği şiir gecesine Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yunus Yıldırım, Novi Pazar Belediyesi Kültür Merkezi Müdürü Dzenan Palamar, Türk Kültür Merkezi Müdürü Nejra Mujovic Zupljanin ve çok sayıda davetli katıldı.

Peşmen, etkinlikte yaptığı konuşmada, şiirin önemi ve insan hayatına yansımasını işaret ederek "Sevgi, hüzün, mutluluk, aşk, özlem, pişmanlık gibi duyguları içinde barındırmayı başarabilen bir sanat dalı olan şiire ön yargılardan uzak yaklaştığınızda, şiirin size anlatacağı çok şeyi olduğunu görürsünüz." dedi.

Yıldırım da Türkçenin sevgi, hoşgörü ve barış dili olduğunu belirterek kursiyerlerle şiir gecesi düzenledikleri için teşekkür etti.

Etkinlikte, öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam", Yavuz Bülent Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden", Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar", Mevlana'nın "Etme", Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Çoban Çeşmesi", Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin?", Cemal Safi'nin "Benim Adım Aşk" ve Orhan Veli Kanık'ın "İstanbul'u Dinliyorum" şiirlerini okudu.

İstanbul Müzik Grubu'nun da sahne aldığı etkinlikte, "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ve "Gül Ahmed'im" ilahileri ilgi gördü.