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TFF 2. Lig'de 33. hafta tamamlandı

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TFF 2. Lig'de 33. hafta bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'taki ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor karşılaşması ertelendi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor: 0-2

Hes İlaç Afyonspor-Altınordu: 0-2

Esenler Erokspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

1461 Trabzon- Ankara Demirspor : 1-0

Zonguldak Kömürspor-Bursaspor: 2-0

Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 0-1

Kırşehir Futbol-Adıyaman FK: 1-1

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor: 1-1

Kırmızı Grup

Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor: 1-1

GMG Kastamonuspor-Uşakspor: 5-1

İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-1

Fethiyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK: 5-0

Etimesgut Belediyespor-Isparta 32: 0-1

Denizlispor-Sarıyer: 0-0

Menemen FK-Düzce Cam Düzcespor: 5-2

Somaspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Kaynak: AA / Spor

GMG Kastamonuspor Mersin İdmanyurdu Ankara Demirspor Kırklarelispor 1461 Trabzon Derincespor Denizlispor Fethiyespor Ankaraspor İnegölspor Altınordu Zonguldak Bursaspor Karacabey Adıyaman Uşakspor Kırşehir Bucaspor Menemen Isparta Nazilli Sarıyer Karaman Esenler Aksaray Beyoğlu Sigorta Futbol Iğdır Düzce HES Spor Güncel Haberler

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