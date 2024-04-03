TFF 2. Lig'de 33. hafta tamamlandı
TFF 2. Lig'de 33. hafta bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'taki ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor karşılaşması ertelendi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor: 0-2
Hes İlaç Afyonspor-Altınordu: 0-2
Esenler Erokspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
1461 Trabzon- Ankara Demirspor : 1-0
Zonguldak Kömürspor-Bursaspor: 2-0
Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 0-1
Kırşehir Futbol-Adıyaman FK: 1-1
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor: 1-1
Kırmızı Grup
Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Uşakspor: 5-1
İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-1
Fethiyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK: 5-0
Etimesgut Belediyespor-Isparta 32: 0-1
Denizlispor-Sarıyer: 0-0
Menemen FK-Düzce Cam Düzcespor: 5-2
Somaspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1