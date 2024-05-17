17 Mayıs okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

17 Mayıs'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '17 Mayıs'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 17 Mayıs okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

17 MAYIS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Van ve Hakkari Çevrelerinde Beklenen Kar Erimesine Dikkat!

Beklenen Hadise

Beklendiği Yer: Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe ve Cuma günleri beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki 2 günlük periyotta bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

15.05.2024 12.00-17.05.2024 12.00

Hadisenin Şiddeti

Oluşması Muhtemel Riskler

Heyelan - Ulaşımda Aksamalar

17 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.