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Aleyna elendi mi? Survivor Aleyna elendi mi gitti mi?

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Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Atakan, Aleyna, Özgür ve Merve'nin potada yer aldığı yarışmada heyecanlı düellolar yaşandı. Peki, Aleyna elendi mi? Survivor Aleyna elendi mi gitti mi?

Eleme potasında yer alan yıldız yarışmacılar arasında düello oynandı. Yarışmaya en son Sercan veda etmişti. Birleşme partisi sonrası düellolarda rekabet arttı. Peki, Aleyna elendi mi? Survivor Aleyna elendi mi gitti mi?

ALEYNA ELENDİ Mİ?

Survivor'da Atakan Özgür düellosunda Özgür galibiyetle başlasa da Atakan rekabeti bırakmadı ve beraberliği yakaladı. Aleyna Merve karşılaşmasında ise Merve galibiyetle başladı ve farkı açtı.

Merve Aydın 5-2'lik skorla eleme potasından adını sildirdi. İlk finalist Aleyna oldu.

Düellonun ilk turunda Aleyna, Merve'ya karşı 5-1 kaybetti. Atakan da, Özgür'e karşı 5-4 kazandı. Düellonun final turunda Özgür'e 5-0 kaybeden Aleyna yarışmaya veda etti. Aleyna Kalaycıoğlu, "Bu sabah kimseye söylemedim ama dün gece gerçekten kabus görmüştüm. İstanbul'dan çağrıldığıma dair bir kabus gördüm.Onu düşünmemeye çalıştım ama her şeyde bir hayır vardır. Her düellomda Allah'ım hayırlısıysa kalayım değilse gideyim diyorum. Benim için bu sene güzel geçti. Genel olarak üzüldüğüm çok şey oldu ama mutlu olduğum da çok şey oldu." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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