Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığını yitirdiğini söyleyen Özbek, "Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısında maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir" dedi.

  • Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığını kaybettiğini söyledi.
  • Dursun Özbek, TFF'nin Galatasaray nefretiyle yönetildiğini iddia etti.
  • Dursun Özbek, TFF Başkanı'nın 'kuzu gibi dinlediler' ifadesini tehdit olarak yorumladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Özbek, gündemde konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KONUŞMALARINLA MONACO'YA BAŞARILAR DİLEMİŞ VAZİYETTESİN"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek tarafsızlığını yitirdiğini söyleyen Özbek, "Bir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarla başarıları Monaco'ya dilemiş vaziyettesin. Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanın yakışıyor mu? Köpek kim çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Kuzu aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor" dedi.

Özbek'in konuşmasından satır başları;

"Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzüntülüyüz. Şampiyonlar Ligi iddiamızın devam etmesine engel olmayacak bu sonuç. Takımımıza önemli hedefler koymuştuk. İki maçımız daha var, bu iki maça konsantreyiz. Takımımıza güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum."

"TARAFSIZLIĞINI KAYBETTİ"

"Monaco maçı konsantrasyonumuz bozulmasın diye bekledim. Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısında maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir."

"BİZE LAF YETİŞTİRMEK İÇİN"

"Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani?"

"KÖPEK KİM, ÇOMAKSIZ GEZEN KİM?"

"Bir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarla başarıları Monaco'ya dilemiş vaziyettesin. Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanın yakışıyor mu? Köpek kim çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Kuzu aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor."

"KİMSE AKSİNİ ANLATMASIN"

"Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın."

"NE DEMİŞSİN DE KUZU GİBİ DİNLEMİŞİM"

"Bana sürekli Dursun Ağabey, Dursun Ağabey diyorsun. Mikrofon karşısına geçince 'bizi kuzu gibi dinledir' diyorsun. Ben bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldik. Biz size bir şeyler anlattık, videolarda pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim!"

"TFF BAŞKANLIĞI KOLTUĞU DOLDURULAMAZ"

"Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana 'sen de beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim! Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF başkanlığı koltuğu doldurulamaz."

"FENERBAHÇE'NİN HAKKI YENDİ"

"Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum, 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi ya!"

"CEZA ALMASI GEREKİYORDU"

"Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapıyor. İster Fenerbahçe'nin ister Galatasaray'ın hakkı yenmiş olsun, bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi."

"SADECE GALATASARAY'I KONUŞUYORSUN"

"Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Bu gündemle yaptığın basın toplantısında tarafsız olduğunu sanıyorsun. Açıkçası buna nasıl inandığını çok merak ediyorum."

"Tarafsızlık sizin en büyük şiarınız olmalı. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur."

"SÜREKLİ CEZA VERİYORSUN"

"Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Galatasaray başkanına ceza vere vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum"

"TFF, GALATASARAY NEFRETİYLE YÖNETİLİYOR"

"TFF, Galatasaray nefretiyle yönetiliyor. Para cezası, men cezası veriyorsun. Yetmiyor, basın toplantılarında ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Size kim ceza verecek! Size kim ceza verecek! Sen disiplin talimatlarıyla cevap vereceksin. Yarım saat 45 dakikalık toplantının konusu sadece Galatasaray olamaz."

"GALATASARAY NEFRETİ AYYUKA ÇIKTI"

"TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz kavgaya girmek istemesek de onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla, kuzu gibi dinlediler demekle gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun."

"DÖRT BİR TARAFTAN YAYLIM ATEŞİ"

"Kuzu gibi dinlediler ne demek ya! Önemli günler geçiriyoruz. Buradan son bir sözüm de Galatasaray'ı sevenler için olacak. Bu takım son 3 sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Dört bir taraftan yaylım ateşine tutulmuş durumdayız."

"GALATASARAY'IN HAKKINI KİMSE ELİNDEN ALAMAZ"

"Bu sabah çıkan haberlere bakın. Amacın ne olduğu kesin! Hiç kimse Galatasaray'ın hakkını elinden alamaz! Bunları çok gördük, üç senede hepsini yaşadık. Şimdi kenetlenme zamanı! Başka Galatasaray yok"

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
