Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok
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Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok

27.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:42
Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok

Son dakika haber: TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yapılacağı iddiasıyla ilgili, "Külliyen uydurmadır; asılsızdır.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yapılacağı iddiasıyla ilgili, "Külliyen uydurmadır; asılsızdır. Milletvekilleri için bir planlama yoktur" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur" ifadelerini kullandı.ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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