Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok
Son dakika haber: TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yapılacağı iddiasıyla ilgili, "Külliyen uydurmadır; asılsızdır.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yapılacağı iddiasıyla ilgili, "Külliyen uydurmadır; asılsızdır. Milletvekilleri için bir planlama yoktur" dedi.
Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur" ifadelerini kullandı.ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı