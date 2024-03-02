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İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu ölü sayısı 30.228'e yükseldi

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Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 193 kişiyi öldürmesiyle Gazze Şeridi'ndeki öldürülen Filistinlilerin sayısının 30.228'e yükseldiğini açıkladı.

GAZZE, 2 Mart (Xinhua) -- Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 193 kişiyi öldürmesiyle Gazze Şeridi'ndeki öldürülen Filistinlilerin sayısının 30.228'e yükseldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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