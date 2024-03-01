Sağlık Bakanlığı Şırnak için Personel Alımı Duyurusu
Sağlık Bakanlığı, Şırnak için 30 daimi personel alımının İŞ-KUR üzerinden yapılacağını duyurdu. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı ve özel güvenlik görevlisi kadrolarına yapılan başvurular açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, Şırnak için 30 daimi personel alımının İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞ-KUR) üzerinden yapılacağının duyurusunu yaptı. Duyurunun ardından 13 kişinin alınacağı temizlik görevlisi kadrosuna 20 bin 940 kişi başvuruda bulunurken, 2 kişilik klinik destek elemanı kadrosuna 338, 3 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı kadrosuna 33, 12 kişilik özel güvenlik görevlisi kadrosuna ise 2 bin 161 kişi başvuruda bulundu. - ŞIRNAK