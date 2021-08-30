Son dakika haberi | Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Beytüşşebap kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından SİHA destekli operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ifade edilirken bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bölgede hava hareketliliğinin sürdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe