Son dakika haberi! Kastamonu'daki orman yangınında evleri yanan köylüler enkazda çalışma yürütüyor
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Son dakika haberi! Kastamonu'daki orman yangınında evleri yanan köylüler enkazda çalışma yürütüyor

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 Eylül'de çıkan orman yangınında evleri yanan köylüler enkazda temizlik çalışması yapıyor.

Son dakika haberi! Kastamonu'daki orman yangınında evleri yanan köylüler enkazda çalışma yürütüyor
08.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:30

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 Eylül'de çıkan orman yangınında evleri yanan köylüler enkazda temizlik çalışması yapıyor.

İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 2 gün sonra kontrol altına alınan yangında Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlık da kullanılamaz hale geldi.

Köylüler yangının ardından evlerinin enkazında çalışma başlattı. Evi yanan köylülerden Mehmet Dere, AA muhabirine, Taşköprü ilçesindeki akrabalarının yanında kaldığını anlattı.

Yangında köydeki çeşmenin de zarar gördüğünü belirten Dere, "Sabah saatlerinde geldik. Enkazı temizliyoruz. Sabahtan beri buralarla uğraşıyoruz. Yangın için buraya gelen gidenler var, mağdur olmasınlar diye çeşmenin suyunu akıtmaya çalıştık. Bir kuş su içse o bile sevap. Yangına gelen giden burada su içti." diye konuştu.

İbrahim Dere de yangından önce kızının düğünü için İstanbul'a gittiğini söyledi.

Daha sonra evinin yandığını haber aldığını ve döndüğünü anlatan Dere, "Evimiz tamamen yandığı için Taşköprü'de dayımın evinde kalıyoruz. Hayvanlarımızın yiyecek içeceği de yandı. Devletimizden yardım bekliyoruz. Devletimize güveniyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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