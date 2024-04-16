Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Cide ilçesine bağlı Yenice Karakiraz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU