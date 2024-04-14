GMG Kastamonuspor Taraftarı Amed Sportif Maçına Yoğun İlgi Gösterdi

Gmg Kastamonuspor taraftarı şampiyonluk düğümünün çözüleceği Amed Sportif maçına saatler öncesinden yoğun ilgi gösterdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor, üç puan önünde lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşmaya ise Kastamonuspor taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Gazi Stadyumu önünde uzun kuyruklar oluştu. Kastamonu'nun hem ilçelerinden hem de il dışından çok sayıda taraftar Amed Sportif maçı için kırmızı-siyahlıları desteklemeye geldi. Bunlar arasında Kastamonu GBD (Genç Fenerbahçeliler Derneği), Ultras Kastamonu ve Şerife Bacı'nın Torunları gibi taraftar grupları da bulunuyor.

Öte yandan Karabükspor taraftar grubu olan Mavi Ateş de Kastamonuspor'u desteklemek için stattaki yerini aldı. Ayrıca Kastamonu'nun yanı sıra Sinop, Bartın, Çorum, Çankırı gibi illerden de çok sayıda emniyet güçleri Kastamonu'ya gelerek güvenlik önlemleri aldı. Emniyet güçleri, stat girişinde geniş güvenlik önlemi alarak taraftarın stada girişi sağlandı.

Ankara'dan Kastamonuspor'u desteklemek için gelen Semra Arabacı, "Kastamonuspor'u desteklemek üzere Ankara'dan kalkıp Kastamonu'ya geldik. İnşallah şampiyon olacağız ve mutlu olacağız" dedi.

Yaklaşık 1,5 saattir stada girmek için beklediğini söyleyen Şükrü Akça ise, "Maça 1,5 saat öncesinden geldik. Sıraya girdik ve daha şimdi sıramız geldi, tribüne geçeceğiz. İnşallah kazanıp şampiyon olacağız. Umutluyuz bakalım, inşallah hayırlısı olsun. Maça da rağbet çok büyük, ben 32 yaşındayım. Tarihinin en önemli maçı olarak görüyorum" diye konuştu.

Elazığ'dan Kastamonuspor'a desteklemek için gelen İsmail Özdeniz de, "3-1 maçı kazanacağız inşallah. Şampiyon inşallah Kastamonu" şeklinde konuştu. - KASTAMONU