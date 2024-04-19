Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 227 Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bir iş yerinde ve evde 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından arama yapılan iş yeri ve evde 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Kastamonu'da il merkezinde Y.D. isimli şahsa ait ev ve işyerinde yapılan aramada 237 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Jandarma Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title