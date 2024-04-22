Rus vatandaşı Tosya'da kaza geçirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobili ile bariyerlere çarpan otomobildeki Rus vatandaşı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkiinde Bodrum'da öğretmenlik yaptığı öğrenilen Rus vatandaşı Olga F. idaresindeki 329 HB 790 yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada Olga F. yaralandı. Olga F., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından emniyet güçleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU