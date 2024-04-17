Kastamonu'da Kaçak Silah Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 44 adrese 225 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde 38, Taşköprü ilçesinde 2, Ağlı, İnebolu, Araç ve Daday ilçelerinde birer adreste yapılan aramada, 11 ruhsatsız tabanca, 478 çeşitli ebatlarda fişek, 28 sentetik ecza, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ile 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.