Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Yangını

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Loç Bölgesi Acuna mevkiinde Yılmaz P. idaresindeki 34 AY 9800 plakalı hafif ticari araçta seyir halindeyken elektrik aksamında kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm aracı sardı. Yol kenarında aracını durdurarak inen Yılmaz P., ardından ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Cide itfaiye ekipleri, yanan aracı kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında tamamen araç yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU