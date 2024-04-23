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Taksi şoförü ormanda silahla vurulmuş halde bulunmuştu: Cinayet zanlısının taksiye binme anı kamerada

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanda silahla vurulmuş halde bulunan ticari taksi sürücüsünün cinayet şüphelisinin ticari taksiye binme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi şoförü ormanda silahla vurulmuş halde bulunmuştu: Cinayet zanlısının taksiye binme anı kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanda silahla vurulmuş halde bulunan ticari taksi sürücüsünün cinayet şüphelisinin ticari taksiye binme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Akif Eymür'den yakınları haber alamadı. Eymür'ün yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kayıp ihbarı üzerine, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Eymür'ün yakınları tarafından taksi şoförü Akif Eymür'ün kullandığı 37 T 6508 plakalı ticari taksi, Araç ilçesine bağlı Toygaören köyü mevkiindeki ormanlık alanda bulundu. Çevrede yapılan araştırma neticesinde taksi şoförü Akif Eymür'ün cesedi, aracından yaklaşık 500 metre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eymür'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Taksiye en son binen şahıs yakalandı

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışma neticesinde, Eymür'ün kullandığı taksiye binen şahsın kimliği tespit edildi. Eymür kaybolmadan önce taksiye binen M.B. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Cinayet şüphelisinin ticari taksiye binme anı kamerada

Öte yandan, işlemleri devam eden cinayet şüphelisi M.B.'nin Eymür idaresindeki taksiye binme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.B.'nin caddede yürüdüğü ve karşı istikametten gelen Eymür idaresindeki ticari taksiye bindiği görülüyor. M.B. araca bindikten bir süre sonra ticari taksi hareket ederek uzaklaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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