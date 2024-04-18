Çankırı ve Kastamonu'da Mart Ayında 483 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı ve Kastamonu'da Mart ayında 483 adet konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Mart ayında Çankırı genelinde konut satışları 118 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 azaldı. Mart ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 76. il oldu.

Kastamonu genelinde ise Mart ayında 365 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı. Mart ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 53. il oldu. - ÇANKIRI