Kastamonu'da yazılım ve tasarım temalı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kastamonu'da yazılım ve tasarım temalı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan fuarda, tasarım projelerinden yangınların önüne geçecek çalışmalara, kaçak yakıt kullanımından, suyla çalışan forklift sistemlerine kadar 19 proje yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın verimli sonuçları olacağına inandığını söyledi.

Dünyanın hızlı bir değişim içinde olduğunu anlatan Gümüş, "Dijital bir çağdan bahsediyoruz. Bu çağın içerisinde meslekler farklılaşıyor, yeni yeni ürünler ortaya çıkıyor. Bu ürünleri yapacak olanlar da şu an bizim Kastamonu'muzdaki kıymetli gençlerimiz olacak. Onlara hem yeni ürünleri tanıtmak hem de gelecek yüzyılda onları neler beklediğini göstermek amacıyla bir etkinlik düzenledik." dedi.

Fuarda, Milli Eğitim Bakanlığının Mobil Bilim Merkezi'nin ziyarete açık olacağını anlatan Gümüş, "Öğrencilerimizin ortaya çıkardığı eserlerin yanında Milli Eğitim Bakanlığının Mobil Bilim Merkezi'ni getirdik. Bilim otobüsünü bir hafta ilimizde ağırlayacağız. Diğer okullarımızdaki öğrencilerimiz de içerisinde eğlenceli vakit geçirecekler. İçerisinde uzay yolculuğundan tutun da sonsuzluk deneylerine kadar birçok şeyi yapacaklar. Bu deneyimi de bir esere dönüştürecekler. Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine yol almış olacaklar. Türkiye Yüzyılı'nı da tüm dünyaya göstermiş olacağız." diye konuştu.

Bilim otobüsünü gezen öğrenci ve öğretmenler daha sonra okul bahçesinde roket gösterisi ile çeşitli deneyler yaptı. Okulun fen laboratuvarının açılmasının ardından program sona erdi.

Mobil Bilim Merkezi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak, fuar ise yarın sona erecek.