Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda çiftlik evlerinde kenevir yetiştirildiği tespit edildi ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Daday ve Araç ilçelerindeki operasyonda Umut İpek, Ersin Aykaç, H.E.A. ve P.G.İ'nin çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemi oluşturarak kenevir yetiştirdikleri tespit edildi.

Çiftlik evlerindeki aramada 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ve 20 bin lira, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, uyuşturucu madde öğütme aparatları ile sera ortamı oluşturmak için kullanılan iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut İpek ve Ersin Aykaç "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan" tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kastamonu Jandarma Çiftlik Kenevir Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıyor mu, GS borcu ne kadar 2024? 24-25 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 26 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Nisan Cuma Hutbesi tam metni! 25-26 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Zaha neden yok? Adana Demirspor maçında Zaha neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Orlando Magic Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kül Masalı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim kazandı? 25 Nisan Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title