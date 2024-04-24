Kastamonu'da kamyonet dereye uçtu: 3 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde dereye uçan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ACB 354 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU