Kastamonu'da Anne ve Oğluna Motosiklet Çarptı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğluna hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada sürücü ile anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda K. İdaresindeki 37 ADC 481 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Aslı T. ve oğlu Miraç Eymen T.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile anne ve oğlu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Miraç Eymen T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU