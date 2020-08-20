Son dakika haberi! KAĞITHANE'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHAOkmeydanı TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Kağıthane Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden motosiklet ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi 2 yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA